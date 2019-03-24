Источником заражения воды в дагестанском Хасавюрте, по некоторым данным, могли стать скотомогильники

Предполагается, что именно водой отравились около 90 человек, большинство из которых – дети. Сейчас они находятся в больницах.

По предварительным данным, река Акташ, откуда в Хасавюрт попадает питьевая вода, вышла из берегов и размыла скотомогильники, созданные в неположенных местах. Такую версию, как рассказал информированный источник «Интерфакса», проверяют сейчас специалисты. По словам собеседника агентства, скотомогильники находятся в районе одного из сел Казбековского района Дагестана – примерно в 20 км от Хасавюрта. Официально же власти пока не выдвигали версий отравления около 90 жителей города. Накануне в дагестанской администрации заверили, что вспышки инфекции нет, а ситуацию в Хасавюрте находится под контролем. Кроме того, там полагают, что окончательно называть питьевую воду источником кишечного отравления пока преждевременно. Тем не менее, власти рекомендуют употреблять только кипяченую воду.

По данным медиков, из пострадавших в результате отравления кишечной инфекции больных в тяжелом состоянии нет.