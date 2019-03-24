Круизный лайнер терпит бедствие у берегов Норвегии

На борту судна находились 1300 человек.

Двигатели круизного лайнера «Вайкинг-Скай» отказали на одном из самых опасных участков неподалеку от норвежского берега. По сообщению Спасательного агентства страны, вчера судно подало сигнал бедствия в условиях сильного ветра и волнения на море. Лайнер находится всего в нескольких километрах от побережья, но столкновение с землей ему не грозит. Корабль удерживают якоря, а кроме того экипажу удалось запустить один из двигателей.

Из-за непогоды использовать лодки для эвакуации людей было нельзя. К спасению подключили пять вертолетов. На борту каждого за раз можно перевезти всего лишь около 15 человек, поэтому эвакуация всех пассажиров и экипажа оказалась делом небыстрым. Завершена ли она на этот момент – неизвестно.

По данным российского посольства, на борту лайнера находились четыре наших соотечественника, все они члены экипажа. Пассажиры судна – в основном граждане США и Великобритании.