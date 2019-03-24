С круизного лайнера, у которого сломались двигатели у берегов Норвегии, эвакуировали более 300 человек, около тысячи еще остаются на борту. Об этом сообщают норвежские СМИ со ссылкой на полицию. В спасательной операции участвуют три вертолета. Накануне у лайнера Викинг Скай отказали двигатели. Экипаж встал на якорь в двух километрах от берега. По данным посольства России в Норвегии, четыре члена экипажа – россияне.