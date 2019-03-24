Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило план масштабных изменений в ПО Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX. Он направлен на устранение проблем с системой управления самолетом. Об этом со ссылкой на внутренние документы ведомства и источники, знакомые с их деталями, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в основном изменения коснулись автоматизированной системы предотвращения сваливания самолета на крыло. Проблемы с ней, как полагают следователи, стали причиной крушения лайнера в Индонезии.