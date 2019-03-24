В десятках городов России сегодня пройдут акции в защиту Байкала

Люди планируют выразить свое недовольство планами по строительству завода по бутилированию воды в Иркутской области.

Всего в акции участвуют более полусотни российских городов, но центром протеста станет Иркутск. Здесь в час пополудни у памятника Александру III соберутся активисты, чтобы еще раз обозначить позицию в связи с планами по возведению промышленного предприятия в поселке Култук. Заявленное число участников – 3 тысячи человек. Организаторами мощной кампании в защиту озера стали две местные девушки. Крупные акции пройдут в Южно-Сахалинске, Якутске, Братска, Воронеже, Астрахани, Казани, Новосибирске и Самаре. На митингах будет организован сбор подписей под обращением к президенту страны, где содержатся предложения и требования по спасению Байкала. Забайкальская межрайонная природоохранная прокуратура уже заявила о ряде нарушений законодательства. Дело в том, что на территории предстоящей застройки расположены Таловские болота, на которых гнездятся редкие птицы. В последние годы антропогенное воздействие на Байкал не ослабевает, воды озера загрязняются неочищенными стоками. Способность к самоочищению находится на критически низком уровне, гибнут редкие животные из-за распространения водоросли спирогиры, вытесняющей байкальских эндемиков.

Ранее в защиту Байкала высказывался шоумен Сергей Зверев, а местные активисты в конце февраля обращались за помощью в своей кампании к главе Чечни Рамзану Кадырову.