На западе Норвегии терпит бедствие круизный лайнер

Судно Viking Sky, отплывшее 14 марта из Бергена, потеряло ход на одном из самых опасных участков у норвежского побережья — у него отказали двигатели. Сейчас лайнер стоит на якоре в 2 км от берега.

Из 1300 пассажиров, которые находились на борту, большинство — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран, в том числе четверых россиян. Один из них Аман Мулдашев рассказал РЕН ТВ о происходящем на борту.

На срочную эвакуацию пассажиров и членов экипажа брошены пять вертолетов. Использовать вдобавок к ним еще и спасательные суда оказалось затруднительно — на море стоит сильный шторм, волны достигают высоты 8 м, а скорость ветра составляет 70 км/ч.



Сухогруз, который шел на помощь лайнеру сам оказался обездвижен. Одному из вертолетов пришлось эвакуировать с него девять человек.