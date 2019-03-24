Власти Новой Зеландии признали незаконным манифест стрелка из Крайстчерча

Текст запрещено хранить и распространять на территории страны, сообщил телеканал Си-эн-эн. 28-летний гражданин Австралии Брентон Тарант подозревается в том, что 15 марта расстрелял посетителей двух мечетей. Погибли 50 человек, более 40 получили ранения. Незадолго до теракта он опубликовал текст на несколько десятков страниц, где рассказал о формировании своих экстремистских взглядов.

На этой неделе власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Кроме того, после случившегося власти начали выступать за ужесточение оборота оружия.