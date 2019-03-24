Потерявшее ход у берегов Норвегии грузовое судно шло на помощь круизному лайнеру Viking Sky

Сухогруз тоже оказался в опасности. К ним отправили один из вертолетов, написал в Facebook один из членов экипажа пассажирского лайнера россиянин Аман Мулдашев.

Спасатели у западного побережья Норвегии ведут эвакуацию 1300 человек с парома, у которого накануне возникли проблемы с двигателем. Четыре члена экипажа — россияне. Работы осложняются тяжелыми погодными условиями. К утру удалось эвакуировать около 300 человек. Позже стало известно о ЧП с грузовым судном, которое произошло поблизости. С него вертолет забрал девять человек.