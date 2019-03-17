В храме святых Космы и Дамиана в Шубине пройдет панихида по бездомным людям, жившим и умершим на улицах Москвы

В храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине пройдет панихида по бездомным людям, жившим и умершим на улицах Москвы. Эти богослужения проходят ежегодно по инициативе АНО «Друзья общины святого Эгидия», рассказал «Эху Москвы» настоятель храма протоирей Александр Борисов.

Мероприятие начнется в 12.30 в Москве, в храме свв. Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, 2. Затем состоится трапеза для бездомных, добавил Александр Борисов.