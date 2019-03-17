Общественное движение «Открытая Россия» организует в Комсомольске-на-Амуре митинг против завода «РН-Комсомольский»

Общественное движение «Открытая Россия» организует 24 марта в Комсомольске-на-Амуре митинг против нефтеперерабатывающего завода «РН-Комсомольский». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Открытая Россия» в Хабаровском крае Сергей Наумов.

Митинг, который организовала «Открытая Россия», начнется в 14.00 (по местному времени) на территории индустриального района Комсомольска-на-Амуре.