Несколько акций против строительной политики мэрии пройдут сегодня в Москве

Самым заметным из сегодняшних протестных мероприятий ожидается митинг в Крылатском. Жители придут к двум часам дня в сквер на Осеннем бульваре. По словам местного независимого муниципального депутата, Владиславы Горшковой, акция в мэрии уже согласована. Правда, опасаются организаторы, на ее проведение может повлиять другой митинг, который проходил в четверг.

Он был тоже против точечной застройки района, но его, как пишет сайт «Крылатское.Ру», собирала «Единая Россия». А присутствовавшие там жители района говорят, что видели среди участников множество незнакомых людей. Вдобавок ко всему его снимали федеральные телеканалы. Противники точечной застройки полагают, что все это было сделано для того, чтобы на их акцию пришло меньше людей. Они выступают против возведения здания над станцией метро, которое фигурирует как художественная школа. В час дня в парке Ангарские пруды начнется митинг против строительства жилого комплекса на Лобненской улице. Митинг также согласован. Люди будут требовать улучшения экологии района.

В районе Марьино пройдет встреча жителей с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Одной из тем станет строительство т.н. Южной рокады – крупной автомагистрали в районе.