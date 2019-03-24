Сборная России по футболу сыграет второй матч отборочного турнира Евро-2020

Соперник – команда Казахстана. Подопечные Станислава Черчесова ранее проиграли сборной Бельгии со счётом 1:3, а национальная команда Казахстана разгромила Шотландию (3:0)

Результат игры команды Казахстана с Шотландией не удивил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который считает казахскую команду сильным соперником.

Матч второго тура отборочного цикла Казахстан — Россия состоится 24 марта в НурСултане, начало — в 17:00 мск.