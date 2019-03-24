У берегов Норвегии в районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль

Потеряло ход грузовое судно Hagland Captain. Для спасения экипажа из девяти человек пришлось привлечь два вертолета, которые были заняты эвакуацией пассажиров парома, сообщает норвежский телеканал TV2.

Viking Sky встал на якорь накануне вечером из-за неполадок с двигателем. На борту 1300 человек, включая четверых россиян. Эвакуация осложняется неблагоприятными погодными условиями, спасатели планируют работать всю ночь.