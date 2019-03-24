Трампа уговаривают не делать официальных заявлений до публикации основных положений доклада по «российскому делу»

Дональда Трампа уговаривают проявить благоразумие и не делать официальных заявлений до публикации хотя бы основных положений доклада по «российскому делу». Юрисконсульты Белого дома сейчас находятся в загородной резиденции президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида. Они пытаются удержать его от опрометчивых шагов, призывая сначала узнать итоги расследования. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой источники, близкие к главе государства. Пока, судя по всему, Трамп прислушивается к советам юрисконсультов. Президент хранит необычное для него молчание с момента появления информации о завершении разбирательства спецпрокурора Роберта Мюллера. В пятницу он передал доклад главе Минюста Уильяму Барру. Копии документа не были разосланы ни в Белый дом, ни даже профильным комитетам Конгресса.