В Норвежском Холменколлене сегодня завершается Кубок мира по биатлону

Перед последней гонкой у женщин прояснилась ситуация с общим зачетом Кубка мира. Доротея Вирер из Италии оторвалась от своей соотечественницы Лизы Витоцци на 59 баллов. И практически гарантировала себе Большой Хрустальный Глобус. Комичность ситуации заключается в том, что опередить партнершу по команде Витоцци сможет лишь в том случае, если сама она выиграет гонку. А Доротея либо вообще не выйдет на старт, либо будет дисквалифицирована. И не сможет добрать столь необходимые для победы в тотале 2 очка.

У мужчин Йханес Бе уже давно все титулы себе гарантировал. А вот наш Александр Логинов в очном споре с Фиойном Майе из Франции побьется за второе место в общем завете Кубка Мира.

Оба масс-старта покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.