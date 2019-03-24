Митинг за свободные выборы состоится сегодня в Петебурге

Согласованный митинг под названием «Петербургу — свободные выборы!» пройдет с двух до четырех часов дня на площади Ленина у Финляндского вокзала. В оргкомитет митинга входят представители партий «Яблоко», «Парнаса», «Партии роста», «Справедливой России», «Открытой России», «Партии перемен», «Либертарианской партии», движений «Время» и «Весна». Приглашены и другие политические силы. Мероприятие приурочено к годовщине выборов народных депутатов СССР в 1989 году, на которых КПСС в Ленинграде потерпела поражение.

Добавим также, что выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов состоятся этой осенью.