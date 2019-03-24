Мусульмане в Москве и Грозном, по некоторым данным, сегодня могут выйти на акции памяти жертв теракта в Новой Зеландии

Муфтии просят верующих воздержаться от участия в несанкционированных митингах.

На фоне трагедии в Новой Зеландии, где жертвами атаки террориста стали 50 прихожан местных мечетей, в мобильных мессенджерах стали распространятся призывы выйти на акции протеста. Об этом говорится на сайте Совета муфтиев России. В связи с этим религиозная организация опубликовала официальный призыв не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя председателя Совета Рушана Аббясова, верующих зовут к московскому Кремлю и грозненской мечети. В качестве аргумента в сообщениях вспоминают о том, как после теракта в редакции французского еженедельника Charlie Hebdo на акции протеста вышла вся Европа. Теперь же раздаются призывы к тому, чтобы и мусульмане показали миру свою сплоченность. Поскольку у акции нет явных организаторов и координаторов, можно лишь предполагать о том, как много людей сегодня решит присоединиться к несанкционированным митингам в центре Москвы и Грозного

Злоумышленник, напавший на мечети в Новой Зеландии – 28-летний австралиец Брентон Таррант, находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.