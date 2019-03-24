Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена выступить против проведения закрытого брифинга по «российскому делу». Она потребовала публичного обсуждения итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Пелоси подчеркнула, что американцы «заслуживают правду». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник. Накануне министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс о завершении двухлетнего расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.