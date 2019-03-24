В Таиланде проходят первые после военного переворота всеобщие выборы

От их исхода зависит, кто станет новым премьер-министром страны.

Членов нижней палаты парламента будут избирать спустя семь с небольшим лет после того, как выбирали предыдущий состав. В 2014 году на фоне политического кризиса в Таиланде там прошли досрочные выборы, но их результаты отменили, а после в политику спустя 8 лет после предыдущего переворота вернулись военные. Они несколько раз переносили дату голосования. Так что нынешняя кампания призвана положить конец правлению военных. Впрочем, один из руководителей переворота, генерал Прают Чан-Оча, к слову, сейчас идет во главе списка партии «Народная государственная сила». И некоторые эксперты считают его сторонников одними из фаворитов кампании. Другой заметной силой называют политические объединения, которые связаны с бывшим премьером страны Таксином Чинаватом, Некоторый интерес подогревало возможное участие сестры короля Маха Вачиралонгкорна Убол Ратаны, которую предлагали в премьер-министры. Но монарх назвал такой шаг неуместным, и от него отказались.

Эксперты ожидают высокой явки на этом голосовании.