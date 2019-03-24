В десятках городов России сегодня пройдут акции в защиту Байкала

Всего в акции участвуют более 50 российских городов. Экоактивисты выступают против строительства промышленного предприятия в поселке Култук Иркутской области. Озеро серьезно страдает от воздействия человека, рассказала одна из организаторов акции в Иркутске Алена Юсупова.

На митингах будет организован сбор подписей под обращением к президенту страны, где содержатся предложения и требования по спасению Байкала. Всего в акции участвуют более 50 российских городов. Экоактивисты выступают против строительства промышленного предприятия в поселке Култук Иркутской области.