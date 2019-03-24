СМИ: Кабинет британского премьера готовит полномасштабный заговор против Терезы Мэй с целью отстранения ее от власти

Кабинет британского премьера готовит полномасштабный заговор против Терезы Мэй с целью отстранения ее от власти. По меньшей мере, 11 министров выступают за то, чтобы процесс Brexit завершил временный преемник. Его кандидатура сейчас обсуждается. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, выступление против премьера «заговорщики» планируют в понедельник на заседании кабинета министров. В случае отказа Мэй покинуть свой пост, ей пригрозят массовой отставкой.

Накануне более миллиона человек приняли участие в лондонском марше за повторный референдум о выходе из ЕС. Такие данные приводятся в твиттере организаторов мероприятия. Акция проходила под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу».

Перед собравшимися выступали представители всех парламентских партий, включая мэра Лондона Садик Хан. Он заявил, что выход Великобритании из Евросоюза нанес стране огромный ущерб.

Петиция за повторный референдум, опубликованная на сайте парламента, набрала более 4,5 миллионов подписей. Напомню, ЕС одобрил перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, если парламент Великобритании поддержит проект сделки на следующей неделе.