Глава МВД Украины Павел Климкин констатировал снижение уровня образования в стране после выхода из состава СССР

В статье для издания «Украинская правда» он рассуждает о том, что власти Украины ожидали положительного влияния от распада СССР на сферу образования, однако «все произошло с точностью до наоборот». Как отметил министр, многие граждане были вынуждены уйти из областей науки и образования и пойти работать в частный сектор или уехать из страны. «Социальный и материальный статус ученого и преподавателя был опущен ниже плинтуса, бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками», — подчеркнул Климкин.