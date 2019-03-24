19-я акция «желтых жилетов» во Франции прошла значительно спокойнее, чем многие предыдущие

Об этом объявил глава МВД страны Кристоф Кастанер. По его словам, в целом по стране в манифестациях приняли участие 40,5 тысяч человек, из них 5 тысяч – в Париже. Под конец не обошлось без некоторой напряженности. В частности, столкновения произошли на бульваре Страсбург, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Инциденты между участниками акции и силами порядка имели место и на площади Республики. По сведениям телеканала TF1, в Париже задержано более 80 человек. Всего по стране — более 230, из них свыше 170 взяты под стражу.