В Таиланде в эти минуты стартуют первые за семь лет парламентские выборы

Избирательные участки будут открыты до 17 часов местного времени (13:00 мск). Первые неофициальные результаты должны появиться не позже 16 часов по Москве. Явка ожидается высокой, поскольку пришедшие к власти военные неоднократно откладывали голосование. По всему королевству будут избраны в общей сложности 500 членов нижней палаты парламента в одномандатных избирательных округах и через предварительно представленные списки кандидатов от партий. Затем вместе с 250 представителями верхней палаты, утвержденными нынешним военным правительством, 750 парламентариев выберут премьер-министра.