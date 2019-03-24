Эвакуация людей с терпящего бедствие норвежского парома Viking Sky будет идти всю ночь

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей. Дело в том, что из-за плохой погоды людей приходится перевозить на вертолете. Пока эвакуированы менее 200 человек из 1300. Трое госпитализированы с серьезными травмами, всего пострадавших восемь. Что именно стало причиной травм, не сообщается. Большинство пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Среди них четверо россиян. Накануне у судна, которое следовало из Тромсе в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Сейчас лайнер стоит на якоре примерно в 5 км от побережья Норвегии.