Во многих российских городах пройдут митинги в защиту озера Байкал

Так, в Иркутске власти согласовали участие до 3 тысяч человек. Во время мероприятия запланирован сбор подписей под обращением президенту, в котором прописаны требования и предложения по спасению озера. В Москве акция состоится на площадке гайд-парка «Сокольники» с 13.00 до 16.00. По словам организаторов, участники выступят против строительства завода вблизи поселка Култук, будут подниматься и другие экологические проблемы Байкала.