The Prodigy пригласила поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта

Об этом говорится в Twitter британской группы. Церемония состоится 29 марта в городе Брейнтри графства Эссекс. Отпевание пройдет только в присутствии семьи и близких друзей музыканта, но службу будут транслировать на улице. Фанаты также могут принять участие в траурной процессии. При этом поклонников просят «веселиться и пошуметь» в честь скончавшегося вокалиста. Флинта нашли мертвым 4 марта в его доме в Данмоу. Как сообщалось, он покончил с собой.