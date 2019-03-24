Более десяти британских министров настаивают на отставке премьера Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на неназванного члена британского правительства. По его словам, в пятницу премьера заставили назвать дату своей отставки. «Конец близок. Она уйдет через десять дней», — сказал министр. Издание отмечает, что даже ближайшие соратники Мэй считают ее отставку неизбежной. «Очевидно, что к этому все идет», — сказал источник в администрации премьер-министра.