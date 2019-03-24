В Москве задержан капитан полиции

45-летнего инспектора ППС по Таганскому району подозревают в вымогательстве денег у наркопотребителей. Об этом сообщили источники РБК в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции. По их данным, задержанный входил в преступную группу, которая занималась вымогательством. В пресс-службе столичного главка подтвердили факт задержания. Там отметили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.