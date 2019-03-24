Российские муфтии предостерегли мусульман от участия в несанкционированных акциях памяти погибших в Новой Зеландии

Российские муфтии и Духовное управление мусульман предостерегли от участия в несанкционированных акциях памяти погибших в результате теракта в Новой Зеландии. Как пояснил в интервью газете «Коммерсант» зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, верующих призывают собраться сегодня у Московского Кремля и у мечети в Грозном. По его словам, активная рассылка таких призывов идет в мессенджерах и соцсетях. В исламских организациях считают неправильным возлагать вину за данное преступление на определенные государства, религию или организацию. «Мусульманин не должен нарушать законы своего государства и сеять смуту», — говорится в обращении духовных лидеров мусульман России.