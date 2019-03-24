Испании победила Норвегию со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании по футболу победила команду Норвегии со счетом 2:1 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В следующем матче испанцы 26 марта примут команду Мальты. В тот же день норвежцы сыграют дома со шведами.

Также в группе F сборная Швеции дома победила румын со счетом 2:1, а команда Мальты одержала первую победу за шесть лет, переиграв на своем поле сборную Фарерских островов (2:1).

В других группах — швейцарцы в гостях победили грузин — 2:0. Сборная Ирландии переиграла команду Гибралтара в гостевом матче со счетом 1:0. Итальянцы дома победили финнов со счетом 2:0, греки на выезде с таким же счетом обыграли команду Лихтенштейна , сборная Боснии и Герцеговины дома взяла верх над командой Армении (2:1).