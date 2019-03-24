В Белграде состоялась очередная, уже шестая акция протеста «Один на пять миллионов»

Ее участники потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, спикера парламента Майи Гойкович и руководства гостелерадиокомпании РТС. Об этом последняя сообщает на своем сайте. Согласно официальным данным, которые публикует местное издание Kurir, всего на улицы столицы Сербии вышли более 1,5 тысяч человек. Аналогичные акции состоялись и в других городах республики. Название манифестации является своеобразным ответом Александру Вучичу, который ранее объявил, что не изменит свою политику «даже если пять миллионов человек выйдут на улицы».