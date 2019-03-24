Украина усилила охрану на границе с Россией из-за предстоящих президентских выборов

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в настоящее время ситуация на границе остается «напряженной, но контролируемой». По данным ведомства, с начала года на Украину не впустили более 2 тысяч граждан России, при этом только за минувшие сутки пересечь российско-украинскую границу не позволили 25 россиянам. Также сообщается, что на территорию страны пытаются проникнуть «завербованные российскими спецслужбами граждане Украины».