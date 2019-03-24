Четверо россиян находятся среди членов экипажа терпящего бедствие норвежского парома Viking Sky

Такие уточненные данные сообщили в посольстве России в Норвегии. Среди пассажиров российских граждан нет. У парома, который следовал из Тромсе в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. Сейчас судно стоит на якоре примерно в 5 км от побережья. На борту находилось около 1300 человек, из-за тяжелых погодных условий их эвакуируют вертолетами. Спасатели говорят, что эвакуация займет всю ночь.