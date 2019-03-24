Миллион человек приняли участие в лондонском марше за повторный референдум о выходе Великобритании из Евросоюза

Такие данные приводятся в твиттере организаторов акции. По данным «Би-би-си», на улицы британской столицы вышли сотни тысяч. Независимого подсчета участников не было. Петиция за повторный референдум, опубликованная на сайте парламента, набрала более 4,5 миллионов подписей. Напомню, ЕС одобрил перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая при условии, если парламент Великобритании поддержит проект сделки на следующей неделе.