Правозащитники подали иск против Минюста США из-за отказа публиковать доклад по «российскому делу»

В американском Центре обработки электронной конфиденциальной информации считают это нарушением Закона о свободе информации, поскольку содержание доклада вызывает «широкий общественный интерес». Минувшей ночью стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы и связи Дональда Трампа с Москвой. Результаты направлены генпрокурору США.