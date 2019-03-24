Мещанский суд Москвы счел незаконным решение КПРФ передать мандат Павлу Грудинину «вне очереди»

Таким образом, суд удовлетворил иск экс-кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова. Источник РБК, близкий к ЦИК, отмечает, что теперь у компартии нет оснований для иска к Центризбиркому.

Напомню, президиум ЦК КПРФ решил передать бывшему кандидату в президенты России мандат умершего физика Жореса Алферова. Однако, на этой неделе Центризбирком в этом отказал. Коммунисты обратились в Верховный суд с требованием отменить это решение.