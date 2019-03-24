Трое россиян оказались в числе экипажа сломавшегося у западного побережья Норвегии круизного лайнера Vikings Sky

Об этом сообщило в Facebook посольство России в Норвегии. По данным дипломатов, среди пассажиров российских граждан нет. Паром следовал из Тромсе в Ставангер. Во время шторма у него вышел из строя один из двигателей. Сейчас судно стоит на якоре примерно в 5 км от побережья Норвегии. На борту находилось около 1300 человек, из-за тяжелых погодных условий их эвакуируют вертолетами. Пока на берег доставлены более 100. Спасатели говорят, что эвакуация займет всю ночь.