Жители белорусского Витебска выйдут сегодня на борьбу с рекламой наркотиков

Они собираются закрасить на заборах и домах надписи с адресами, где торгуют запрещенными препаратами.

Рабочая одежда, перчатки, кисточки, валики, и даже, если есть, фасадная краска – с таким набором созывают сегодня к 11 утра к торговому центру «Беларусь» в Витебске активисты «Движения матерей 328». Цифра в названии означает статью уголовного кодекса о наказании за распространение наркотических средств – до 25 лет лишения свободы. В первую очередь организация борется за снижение уровня наркомании в республике. В нее входят, в том числе, люди, чьи родные попали за решетку по «наркотической» статье. Им помогают в вопросе соблюдения прав в колониях, а также в возвращении к нормальной жизни после освобождения. Организаторы субботника пока что планируют обойти несколько улиц возле городских школ, чтобы убрать незаконную рекламу. Они ссылаются на слова президента Александра Лукашенко, говорившего, что белорусы стремятся к чистоте, важно их только организовать. На субботнике также предполагают раздавать листовки, с призывом, в первую очередь, к молодежи, не поддаваться соблазнам легкой высокооплачиваемой работы, которую предлагают по объявлениям или в интернете. Нередко так вовлекают в наркобизнес, что неизбежно приведет к суду.

По словам представителей движения, нынешний субботник не единственный, в дальнейшем планируется проводить их еженедельно.