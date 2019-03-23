В Сербии на фоне антиправительственных выступлений сегодня будут вспоминать о 20-летии НАТОвских бомбардировок

Удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Югославии начались 24 марта 1999 года.

Крупнейший в современной истории Сербии военный парад пройдёт в городе Нише. В небе над городом пролетят истребители МиГ-29. Так в стране отметят 20-летие операции НАТО «Союзная сила». В минувшем году в Сербии сформировали правительственную комиссию по оценке ущерба, нанесенного бомбардировками. Решение о начале военной кампании, тогда в 1999-м, принял бывший в то время Генсеком НАТО Хавьер Солана. Непосредственным поводом для вторжения стал инцидент в Косово, когда сербские военные формирования учинили расстрел албанских ополченцев. Бомбардировки силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. В Белграде говорили о без малого 2 тысячах погибших. Ударам помимо столицы подверглись Приштина, Нови-Сад и Подгорица. Под обстрел попали крупные промышленные объекты, военный аэродром и радарные установки на черногорском побережье Адриатического моря. Операция североатлантического альянса была поддержана США, Великобританией, Германией, Францией и Италией.

Россия высказывалась резко против, а премьер-министр Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в США, 24 марта 99-го в знак протеста против начала бомбардировок Югославии развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву.