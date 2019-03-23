21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом
В сообщении государственного телевидения Сирии говорится, что это произошло после обстрела со стороны боевиков. У всех доставленных в больницу признаки удушья.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В сообщении государственного телевидения Сирии говорится, что это произошло после обстрела со стороны боевиков. У всех доставленных в больницу признаки удушья.
Прощай, Крым! Если Украине удастся преодолеть внутренние проблемы и сделать страну европейской, — это будет одной из причин изменений в России. Со временем и в нашей стране будет осознано, что захват Крыма был предпринят с одной целью – помешать европейскому выбору России, сделать ее заложницей преступных решений…