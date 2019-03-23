Трое россиян оказались в числе членов экипажа круизного лайнера в Норвегии, с которого сейчас эвакуируют людей

Об этом говорится на странице российского посольства в Фэйсбуке. По словам дипломатов, среди пассажиров граждан нашей страны нет. Членам экипажа посольство при необходимости готово оказать помощь.

У лайнера Viking Sky возникли проблемы с двигателем. Он находится примерно в трёх километрах от западного побережья Норвегии. Всего спасателям предстоит вывезти тысячу триста человек. В спасательной операции, которая проводится в сложных погодных условиях, задействованы вертолёты.