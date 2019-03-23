В сирийской провинции Хама в больницу доставлен 21 человек с симптомами отравления газом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии. Сообщается, что это произошло после обстрела со стороны боевиков.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии. Сообщается, что это произошло после обстрела со стороны боевиков.
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