Более 40 тысяч человек приняли сегодня участие в акциях протеста во Франции
Такие данные приводит министерство внутренних дел республики. Свыше двухсот человек были задержаны. Сегодняшняя акция «жёлтых жилетов» стала 19 по счёту.
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Такие данные приводит министерство внутренних дел республики. Свыше двухсот человек были задержаны. Сегодняшняя акция «жёлтых жилетов» стала 19 по счёту.
Прощай, Крым! Если Украине удастся преодолеть внутренние проблемы и сделать страну европейской, — это будет одной из причин изменений в России. Со временем и в нашей стране будет осознано, что захват Крыма был предпринят с одной целью – помешать европейскому выбору России, сделать ее заложницей преступных решений…