В числе экипажа круизного лайнера, с которого эвакуируют людей в Норвегии, оказалось трое россиян. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на посольство России. Дипломаты отметили, что следят за ситуацией. Среди пассажиров, по их словам, граждан нашей страны нет. Спасательная операция продолжается. В условиях непогоды спасатели эвакуируют тысячу триста человек с пассажирского лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель. Судно дрейфовало к берегу, затем ему удалось бросить якорь в нескольких километрах от побережья.