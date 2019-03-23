Очередной победой биатлониста Йоханеса Бе завершилась гонка преследования на заключительном этапе Кубка мира

А вот российским спортсменам пасьют не удался.

15 индивидуальных побед в розыгрыше кубка мира красноречиво свидетельствуют о том, что конкурировать с норвежцем в нынешнем сезоне никому было не под силу. Сегодня в домашнем Холменколлене норвежцы праздновали двойную братскую победу. Вслед за Йоханесом финишировал старший Бе — Тарий, получивший флаг из рук младшего брата. Все было эффектно, красиво и без шансов для конкурентов.

Третье место занял Арнд Пайфер из Германии. А вот лучший из россиян – Матвей Елисеев – был на финише 9-м.

Что же касается Александра Логинова, то он занял 13-е место. Причем, опередил свое конкурента за вторую строчку в Общем Зачете Фиона Майе из Француии.

Заключительная гонка сезона – масс-старт – пройдет у биатлонистов завтра.