Сотни тысяч британцев вышли сегодня на улицы Лондона с требованием провести новый референдум о «брекзите»

Как заявили организаторы марша, последнее слово в этом вопросе должно остаться за народом. Акция, которая стала одной из крупнейших в Лондоне за последние годы, началась в Гайд-парке в центре столицы. Оттуда участники двинулись в сторону правительственного квартала. К демонстрантам присоединился мэр Лондона Садик Хан. Он заявил, что запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС нанёс стране огромный ущерб.

Тем временем около 4,5 миллионов британцев подписали петицию к парламенту с требованием отменить «брекзит».

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был намечен на 29 марта, но из-за несогласия парламента страны с условиями соглашения премьер Тереза Мэй попросила об отсрочке.