В Белграде вновь проходит акция с требованием отставки президента и премьера Сербии

Перед манифестантами выступил известный сербский актёр Бранислав Лечич. Он сказал, что если власти не выполнят требования и не назначат переходное правительство, которое обеспечит честные выборы в шестимесячный срок, протестующие приступят к решительным действиям. Лечич анонсировал масштабный митинг. Он должен состояться 30 апреля. Как выразился актёр, участники этой акции пойдут до конца, передаёт агентство ТАСС.