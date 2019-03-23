В Москве 800 человек эвакуированы из торгового центра «XL» из-за угрозы взрыва
Это сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
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Это сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...