Сотни тысяч противников «Брекзита» собюрались в Лондоне на демонстрацию с требованием повторного референдума

Марш протеста начался в Гайд-парке. Оттуда многотысячная толпа с транспарантами «Предоставьте это народу» двинулась в сторону правительственного квартала. Акция стала одной из самых крупных в Лондоне за последние годы. По словам организаторов, к ней присоединились порядка миллиона человек. Осенью прошлого года в митингах с аналогичными требованиями участвовали около семисот тысяч демонстрантов.